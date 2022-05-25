Köyceğiz Polisinden kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı - Son Dakika
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Köyceğiz Polisinden kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı

25.05.2022 15:26
Köyceğiz Polisinden kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polis ekipleri, kablo hırsızı bir şahsı kovalamacanın ardından suçüstü yakaladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polis ekipleri, kablo hırsızı bir şahsı kovalamacanın ardından suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, iletişim firmasına ait telefon tellerinin kesik olduğu polis ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilmesi üzerine çevrede araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma esnasında bir şahsın polis ekiplerini görünce narenciye bahçelerine doğru kaçtığı tespit edildi. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle izini kaybettirmeye çalışan şüpheli şahıs 1 saatlik kovalamacanın ardından narenciye bahçesinde çalınan kablolar ile birlikte suçüstü yakalandı.

Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Köyceğiz Polisinden kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı
Köyceğiz Polisinden kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı

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Kaynak: İHA

Araştırma, Köyceğiz, Muğla, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köyceğiz Polisinden kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı - Son Dakika


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