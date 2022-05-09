Köylüler ormanlık alanda patlamamış bomba buldu, ekipler harekete geçti - Son Dakika
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Köylüler ormanlık alanda patlamamış bomba buldu, ekipler harekete geçti

09.05.2022 00:45
Köylüler ormanlık alanda patlamamış bomba buldu, ekipler harekete geçti

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda yürüyen köylüler tarafından patlamamış el bombası tespit edildi. Köylüler durumu jandarmaya bildirirken, menşei belli olmayan el bombasının Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli tarafından imha edileceği öğrenildi. Bomba, imha edilmek üzere olay yerinden götürüldü.

Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Acısı mevkisindeki ormanlık alanda metal bir cisim gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, metal cismin milli mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış el bombası olduğu tespit edildi. Menşei belli olmayan el bombasının Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli tarafından imha edileceği öğrenildi.

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Ormanlık alanda yürüyen köylüler patlamamış bomba tespit etti! Hemen polis arandı
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El Bombası, Patlayıcı, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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