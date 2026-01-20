Koyunyurdu'nda Hasta İçin Yol Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Koyunyurdu'nda Hasta İçin Yol Açıldı

Koyunyurdu\'nda Hasta İçin Yol Açıldı
20.01.2026 07:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta kar nedeniyle kapanan yolda iş makinesiyle açıldı, hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde rahatsızlanan kişi, iş makinesiyle kapanan köy yolunun açılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Selim ilçesine bağlı yolu kar yağışı nedeniyle kapanan Koyunyurdu köyünde rahatsızlanan kişi için İl Özel İdaresi ile sağlık ekipleri seferber oldu. İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle uzun uğraşlar sonucu yolu açtı. Ambulansla köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Ardından hasta, Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koyunyurdu'nda Hasta İçin Yol Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cevabı sorunun içindeydi Yarışmacının Milyoner’den elendiği soruya bakın Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın
Aslan transferde ilk bombayı patlattı İşte anlaşmanın detayları Aslan transferde ilk bombayı patlattı! İşte anlaşmanın detayları
Tuzla’da çakmak fabrikasında yangın Tesis kullanılmaz hale geldi Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın! Tesis kullanılmaz hale geldi
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu 12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
Bütün dünya onu konuşuyor Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu

08:12
Afrika Kupası’ndan gelip takımını kurtardı
Afrika Kupası'ndan gelip takımını kurtardı
08:08
Trump’ın resti sonrası piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Trump'ın resti sonrası piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
08:04
Güle güle Rafa Silva İşte yeni adresi
Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
07:58
Avrupa’da savaş çanları çalıyor Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
06:57
Ateşkes anlaşması askıda Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 08:32:49. #7.11#
SON DAKİKA: Koyunyurdu'nda Hasta İçin Yol Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.