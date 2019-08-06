Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere...
1 saat önce
Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.
Koza İpek Holding Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:57 Kaynak: AA
davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.
Son dakika! AK Parti sözcüsü Çelik: Türkiye'nin önünde seçim yok Tebdir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi RTÜK'ün internet yönetmeliğine Ankara Barosu'ndan iptal davası