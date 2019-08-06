Son Dakika Haberleri: Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere...
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Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere...

1 saat önce

Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.

Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere..., System.String[]
Koza İpek Holding davasında savcı, kayyum atanan şirketlerdeki sanıklara ait hisselere müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını talep etti.
İpek Holding, Koza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:57 Kaynak: AA
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