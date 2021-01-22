Kozan Belediyesi, semt sahası yapımına başladı - Son Dakika

Kozan Belediyesi, Karacaoğlan Mahallesi'nde semt sahası yapımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü park yapım çalışmaları yanı sıra semt sahası yapım çalışmalarına da başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kazım Özgan, sahanın yapımında sona gelindiğini belirtti.

Semt sahasını tüm mahallelerde yapmak istediklerini kaydeden Özgan, "Gençlerimiz, çocuklarımız semt sahalarımızda eğlenceli vakit geçirmesini sağlamış olacağız. Böylece halkımızın ve çocuklarımızın sağlıklı ve sporla iç içe vakit geçirebilecekleri alanları onlara kazandırmış olacağız." diye konuştu.