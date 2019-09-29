Son Dakika Haberleri: Kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı

35 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde erkenci özelliğiyle bilinen 'okitsu' mandalina hasadına başlandı.

Kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde erkenci özelliğiyle bilinen 'okitsu' mandalina hasadına başlandı.
Yeşilbucak mahallesi Çobanpınarı mevkiinde sabah erken saatlerde evlerinden çıkan işçiler, minibüslerle bahçelere gelerek erkenci mandalinaları toplamaya başladı. Mandalinaları özenle kesen işçiler, küfelerle yükleyecekleri kamyonun yanına getiriyor. Burada tekrardan elden geçen mandalinalar, ezilmiş olanları ayrıştırıldıktan sonra kasalarla kamyona yükleniyor. Kamyonla sebze haline götürülen mandalinalar, Türkiye nin her bölgesine gönderiliyor.
Sezonun ilk mandalina hasadını gerçekleştirdiklerini belirten bahçe sahibi Yusuf Sağlam, "Bahçemizde verim oldukça iyi. Kilogram fiyatını 1 liraya veriyoruz" dedi.



Sabah, Kozan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adapazarı'nda bir kışlada yedikleri yemekten zehirlenen 143 asker hastaneye kaldırıldı
Dekan ateş yakıp başından aşağı boya döktü: Birlikteliği temsil ediyor Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Temel Reis'e benzeyen Erzincanlı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 10:40:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozan'da erkenci mandalina hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]