Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta "Sporla Yaşa" koreografisi
Son Dakika Spor Kozluk'ta 'Sporla Yaşa' koreografisi

Kozluk'ta "Sporla Yaşa" koreografisi

7 saat önce

Kozluk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Vizyon 2023 Kozluk Projeleri" kapsamında "Sporla Sağlıklı Yaşam" etkinliği düzenlendi.

Kozluk'ta

Kozluk ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Vizyon 2023 Kozluk Projeleri" kapsamında "Sporla Sağlıklı Yaşam" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte bin 500 öğrencinin katılımı ile "Sporla Yaşa" koreografisi oluşturuldu.

Koordinatörlüğünü Arzu Beşli ve Mehmet Beşli'nin üstlendiği etkinlik Kozluk Futbol Stadında yapıldı.

Etkinliğe, Kaymakam Osman Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, AK Parti İlçe Başkanı Abdüllatif Baltaş, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulbasir Alagaş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Futbol, Kozluk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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