Son Dakika Haberleri: Kriptopara – En Büyük 10'dan Sekizi Düştü

Kriptopara – En Büyük 10'dan Sekizi Düştü

1 saat önce

– Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte sekizi geriledi.

Kriptopara – En Büyük 10'dan Sekizi Düştü, System.String[]
– Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte sekizi geriledi.

Toplam 2,116 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.39 artışla 4,066 dolara yükseldi ve 71 milyar 570 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.1'ini oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.76 ile Bitcoin dışında yalnızca Tether yükselirken, en büyük 100'den de 67'si geriledi ve yüzde 9.22 ile en çok 68'inci sıradaki Golem değer kaybetti.

Piyasadaki dalgalanmaya bağlı olarak piyasa hacmi 140 milyar 155 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 34 milyar 46 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.39

9.Tether yüzde 0.76 yükselirken

2. Ethereum yüzde 0.48

3.Ripple yüzde 0.54

4.Litecoin yüzde 1.20

5.EOS yüzde 1.51

6.Bitcoin Cash yüzde 4.04

7.Binance Coin yüzde 4.16

8.Stellar yüzde 3.93

10.TRON yüzde 0.29 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:36 Kaynak: DHA

Ekonomi
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