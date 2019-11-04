Son Dakika Haberleri: Kritik randevuda puanlar paylaşıldı
Son Dakika Spor Kritik randevuda puanlar paylaşıldı

Kritik randevuda puanlar paylaşıldı

6 saat önce

Kurulduğu sezon grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, yeni sezonun 7. maçında Antalya Merkezspor'u ağırladı.

Kritik randevuda puanlar paylaşıldı, System.String[]

Kurulduğu sezon grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, yeni sezonun 7. maçında Antalya Merkezspor'u ağırladı. Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, üstün oynadığı maçta lig 2. si rakibiyle 1-1 berabere kaldı.


Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, Antalya 1. Amatör Ligin 7. haftasında puan cetvelinde 2. sırada bulunan Antalya Merkezspor'u Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci Stadyumunda ağırladı. Geçen yıl kurulan Siyah beyazlı ekip, maça hızlı başladı. Siyah beyazlı maçın ilk dakikasında kornerden gelen topa güzel vuran Aşkın Çiçek'in golüyle 1-0 öne geçti. Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, ilk yarıda net gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Rakip takım 43. dakikada Gökhan'ın kornerden attığı golle eşitliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı.


Maçta üstün bir oyun sergileyen Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, galibiyet golünü bulamadı ve her iki takım bir puana razı oldu. Tribünleri dolduran yüzlerce taraftar Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor'u maç boyunca destekledi. Antrenör Durmuş Küçüktom yaptığı açıklamasında, "Maç boyunca üstün oynadık. Ancak galibiyet golünü bulamadık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Erdemspor maçını kazanmak istiyoruz. Ligde ipi göğüsleyip şampiyon olmak istiyoruz. Bizi destekleyen taraftara teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı Belediyespor, Antalya, Kırkgöz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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