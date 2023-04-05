20 yaşındaki genç, silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi! Katil her yerde aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

20 yaşındaki genç, silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi! Katil her yerde aranıyor

05.04.2023 16:13

Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde yaşanan olayda, evine giden Salih Beytullah Köse isimli genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, 20 yaşındaki Köse'ye 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç, yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından, ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerindeki incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kaçmak istedi ancak başaramadı! Yakaladığı kadını sokak ortasında darp etti: O anlar kameralara yansıdı Kaçmak istedi ancak başaramadı! Yakaladığı kadını sokak ortasında darp etti: O anlar kameralara yansıdı İstanbul'da tartıştığı annesini kaynar suyla yakıp bıçaklayan kadın yakalandı İstanbul'da tartıştığı annesini kaynar suyla yakıp bıçaklayan kadın yakalandı

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 yaşındaki genç, silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi! Katil her yerde aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Beşiktaş, TFF'ye çok sert sözlerle yüklendi: Takke düşmüş, kel görünmüştür
16:13 Beşiktaş, TFF'yi açık açık hukuksuzlukla suçladı: Takke düşmüş, kel görünmüştür
16:13 Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında her şeyi anlattı! 9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmiş
16:13 Kürsüden kurşun fırlatan Akşener'e, AK Parti'den sert tepki: Meclis'te kurşun sergisi tehdittir
16:05 Cimbomdan şampiyonluk marşı! İşte Galatasaray'ın yeni şarkısı
15:59 Aslan şampiyonluk ateşini yaktı! İşte Galatasaray'ın yeni marşı
15:33 Elazığ'daki aile katliamında yeni detay: Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş
15:33 Elazığ'daki aile katliamında yeni detaylar ortaya çıktı! Ailesini uyurken yataklarında öldürmüş
15:24 Jorge Jesus'tan olay yaratan Ali Koç paylaşımı! Başkanın suratını görenler şaşkınlığını gizleyemedi
15:23 Dijital habercilikte çığır açan teknoloji: Haberler.com'dan sanal gerçeklik gözlükleri ile izlenebilecek 360 derece videolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2023 16:37:43. #1.11#
SON DAKİKA: 20 yaşındaki genç, silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi! Katil her yerde aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement