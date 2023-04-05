20 yaşındaki genç, silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi! Katil her yerde aranıyor

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İşte depremin yerle bir ettiği Hatay'ın enkaz kaldırıldıktan sonraki hali

Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde yaşanan olayda, evine giden Salih Beytullah Köse isimli genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, 20 yaşındaki Köse'ye 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan genç, yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından, ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerindeki incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.