Kulak temizliği enfeksiyona neden olabilir

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Servet Karaca, pamuk gibi yabancı cisimlerle temizlenen kulakta enfeksiyonun gelişebileceğini belirtti.

Karaca, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada kulak pamuğu kullanımının dış kulak yolu enfeksiyonuna neden olabileceği uyarısında bulundu.

Dış kulak yolunun özellikle yaz aylarında enfeksiyona açık olduğunu aktaran Karaca "Normalde de salgılanan kulak kiri ve asidik ortamı kulağı mikroorganizmalara karşı korur. Ancak sıcak ve nemli havalar, kulağın sık karıştırılması iltihaba neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Kulak temizliğinin enfeksiyona davet çıkarabileceğine işaret eden Karaca, "Özellikle kulak pamuğu, şiş, tığ, kibrit çöpü, kürdan gibi yabancı cisimlerle kirlerin temizlenmesi, kulağın ıslak kalması, havuz ve denize girme gibi sebeplerden dolayı dış kulak yolu iltihaplanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, enfeksiyonun ilk belirtisinin kaşıntı olduğunu, kaşıntının yerini 1-2 gün içinde ağrı aldığını aktararak, "Kulak yolu şişer ve dokunmakla şiddetli ağrı hissedilir. Oluşan şişlikten dolayı hastalar kulaklarında tıkanma, dolgunluk ve hatta işitme azlığı hissedebilir. Bazen kulak altı ve önündeki lenf bezleri de şişerek ağrılı şiş bezeler oluştururlar. Bu durumlarda acilen Kulak Burun Boğaz hekimine başvurulmalı kulak asla karıştırılmamalı ve içine su kaçırılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Dış kulak yolu iltihabının genellikle antibiyotik, steroidli damlalar ve ağrı kesici ile tedavi edilebildiğini, bazen ağızdan alınan antibiyotiklerin de tedaviye eklemek gerekebileceğini vurgulayan Karaca, "Tedavi ile birkaç gün içinde şikayetler geriler. Tedavi bitiminde doktor kontrolü şart. İlaçlar kullanılırken kulağa su kaçırılmamalı, kulak kuru kalmalı ve asla içi karıştırılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.