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Kulüpler Birliği toplantısı başladı

9 saat önce

Kulüpler Birliği, Maslak'ta bulunan merkezinde toplandı.

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Kulüpler Birliği, Maslak'ta bulunan merkezinde toplandı. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de katıldı.

Kulüpler Birliği toplantısı başladı. Vakfın, Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleşen toplantıda Süper Lig kulüplerinin başkanlarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve Kadir Kardaş yer aldı. - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Servet Yazıcı, Maslak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:20 Kaynak: İHA
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