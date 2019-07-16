Kulüpler Birliği toplantısı başladı. Vakfın, Maslak'ta bulunan merkezinde gerçekleşen toplantıda Süper Lig kulüplerinin başkanlarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve Kadir Kardaş yer aldı. - İSTANBUL
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
17.7.2019 03:53:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulüpler Birliği toplantısı başladı