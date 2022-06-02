KUMBURGAZ'DAKİ KAZADA ÖLEN ÖĞRENCİNİN BABASI: CİĞERİM SOLDU - Son Dakika
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KUMBURGAZ'DAKİ KAZADA ÖLEN ÖĞRENCİNİN BABASI: CİĞERİM SOLDU

02.06.2022 11:22
KUMBURGAZ'DAKİ KAZADA ÖLEN ÖĞRENCİNİN BABASI: CİĞERİM SOLDU

BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz D-100 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına giren otomobilin neden olduğu kazada hayatını kaybeden Oğuzhan Kolver (15) ve Mehmet Alp Günay'ın(14) cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

BÜYÜKÇEKMECE Kumburgaz D-100 karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına giren otomobilin neden olduğu kazada hayatını kaybeden Oğuzhan Kolver (15) ve Mehmet Alp Günay'ın(14) cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Oğuzhan Kolver'in babası İlhami Kolver, "Sürücü alkollüymüş herhalde, pırıl pırıl bir çocuktu. Ciğerim soldu, gitti" dedi.

Kaza dün saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 HK 225 plakalı otomobil, otobüs durağına girdi. Otomobil takla attıktan sonra durabildi. Kazada 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver olay yerinde, 14 yaşındaki Mehmet Alp Güney ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kazada 10 kişi de yaralandı.

"SOLDU CİĞERİM GİTTİ"

Hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, cenazeleri teslim almak üzere bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi. Oğuzhan Kolver'in Büyükçekmece'de, Mehmet Alp Güney'in ise memleketi Ordu'da defnedileceği öğrenildi. Oğuzhan Kolver'in babası İlhami Kolver, "Kazayı internette gördüm. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Alkollüymüş herhalde sürücü. Pırıl pırıl bir çocuktu. Ciğerim soldu, gitti" dedi.

"OKUYUP BÜYÜK ADAM OLACAĞIM DERDİ" Oğuzhan Kolver'in dayısı Sadi Göçmen "Okuldan çıkmış eve dönmek için durağa gitmiş. Araba çok süratliyken durağa giriyor, katliam yapıyor. Katliam gibi kaza. 15-20 öğrenci varmış durakta. Trafik kurallarına uymayanların gerekli cezaları almasını istiyorum. Bizim acımız çok büyük. Lise 2'nci sınıfa geçecekti. Okuyacağım büyük adam olacağım derdi" diye konuştu.

Görüntü dökümü-------------------------Oğuzhan Kolver'in fotoğrafları -Adli Tıp Kurumu'ndan detaylar -İlhami Kolver ile röportaj

-Sadi Göçmen ile röportaj


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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