- Kuraklık Ödemiş patatesini vurdu

"Kuraklık tehlikesi bütün üreticilerin korkulu rüyası"

İZMİR - İzmir'in patates üretimi ile ünlü ilçesi Ödemiş'teki üreticiler, rekolte azlığından dert yakınırken, bu yıl yağışların az olması ve kuraklığın artması üreticiyi etkiledi.

Ödemişli patates üreticisi Muhlis Özcan, kış patatesisin hasadının başladığını; fakat satışların maliyetin çok altında olduğunu söyledi. Bir dekarda 3 bin liralık üretim maliyetinin bulunduğunu belirten Özcan, "Bu yıl hasat dönemi başlangıcı itibarı ile dekarda bin 500 lira alıyoruz. Tamamen zarar ediyoruz" dedi.

Özcan, yağışların istenilen seviyede olmaması ve ardından gelen kuraklığın bu yıl üreticiyi zarara uğrattığını belirterek, "Rekolte olmadığı için zarardayız. Eğer istediğim rekolte oluşsaydı, bu fiyatlarla maliyeti karşılayabilirdik; zarardayız" şeklinde konuştu.

"Kuraklık tehlikesi bütün üreticilerin korkulu rüyası"

Patatesi toprak altında suyun beslediğini söyleyen Özcan, "Yağışlar bu hafta başladı. Bu yağış patates üreticisine yaramaz. Patatesin olgunlaşma döneminde yağışlar isteğimiz gibi olsaydı üretim maliyetine ulaşabilirdik. Hem rekolte az hem de yumrular yeterince oluşmamış. Kuraklık tehlikesi bütün üreticilerin korkulu rüyası. Dilerim diğer kış ürünlerinde sorun yaşanmaz" dedi.

İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Ödemiş Temsilcisi Ziraat Mühendisi Özkan Akgün de, "Bu yıl yağışlar ne yazık ki üreticimizin beklediği gibi olmadı. Bu da ürünlerin gelişmesine engel oldu. Baraj suyu da yeterli değildi. Konuyla ilgili uzmanların bir araya gelip çözüm üretmesi gerekir" dedi.