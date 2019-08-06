Kurban Bayramı nedeniyle yayladan erken ayrıldılar

Muş'ta, ilkbahar ve yaz aylarında hayvanlarıyla yaylaya çıkan bazı vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi dönüş yolculuğuna başladı.

Muş'ta, ilkbahar ve yaz aylarında hayvanlarıyla yaylaya çıkan bazı vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi dönüş yolculuğuna başladı.

Kırköy beldesinde hayvanlarını doğal ortamlarda beslemek için çıktıkları Kirgis Yaylasında yaklaşık 2,5 ay kalan vatandaşlar, bayram nedeniyle dönüş yolculuğuna 20 gün erken çıktı.

Yaylacılardan Sakine Öner, 2,5 ay boyunca yaylada hayvanların bakımını yaptıklarını, doğal ortamlarda beslediklerini söyledi.

Bazı yaylacıların kalmaya devam ettiğini anlatan Öner, "Her yıl beldeden 9 kilometre uzaklıktaki Kirgis Yaylasına çıkıyor, burada yaptığımız evlerde kalıyoruz. Havaların soğumasıyla geri dönüyoruz. Bu sene bayram nedeniyle yayladan erken ayrılıyoruz. Yayla havası serin olduğu için verim fazla oldu." dedi.

Maşallah Menteş de 2,5 ay önce çıktıkları beldeye bağlı 2 bin 500 rakımlı Kirgis Yaylası'ndan dönüş yolculuğuna başladıklarını belirtti.

Sıcaktan telef olmamaları için hayvanları yaylalara çıkardıklarını belirten Menteş, "2,5 ayda hayvanlardan elde ettiğimiz sütle peynir, tereyağı, çökelek gibi ihtiyaçlarımızı karşıladık. Bunların bir kısmını da satıyoruz. Burası hayvan bakımı için verimli bir bölge. Havası serin, suyu temiz. Bayram nedeniyle erken dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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