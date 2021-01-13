Kurtalan'da 13 güvenlik korucusu alımı yapılacak - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 13 yeni güvenlik korucusu alınacağı bildirildi.

Kurtalan Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda, Kayabağlar Beldesi ile Uluköy ve Bölüktepe köylerinde görev yapmak üzere 13 yeni güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.

Duyuruda, korucu olmak isteyen adayların 21 yaşından küçük olmaması ve 40 yaşından gün almamış olması gerektiği kaydedildi.

Son başvurunun ise 20 Ocak mesai bitimine kadar yapılabileceği duyuruda bildirildi.