Son Dakika Haberleri: Kurtulmuş: "FETÖ mücadelesi bitmiştir denecek bir noktada değiliz"
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Kurtulmuş: "FETÖ mücadelesi bitmiştir denecek bir noktada değiliz"

2 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı. (1)

Kurtulmuş: FETÖ mücadelesi bitmiştir denecek bir noktada değiliz

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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