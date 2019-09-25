Kurtulmuş: "FETÖ mücadelesi bitmiştir denecek bir noktada değiliz"
2 saat önce
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:36 Kaynak: AA
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı. (1)
AK Partili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek Usta sanatçı Neşet Ertaş ölümünün 7'nci senesinde unutulmadı