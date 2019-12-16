Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar - Son Dakika

Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar

6 saat önce

Kırklareli'nde kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu hurda yüklü araca saklamak isterken yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar, System.String[]

Kırklareli'nde kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu hurda yüklü araca saklamak isterken yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Babaeski ilçesine bağlı Osmaniye köyü yolunda polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. İkaza uymayan sürücü otomobille kaçmaya başladı.

Bir süre sonra sanayi sitesine girdikleri otomobilden inen iki kişi yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, şüphelileri kuru yemiş paketine gizledikleri yaklaşık 5 gram sentetik uyuşturucuyu hurda yüklü araca saklamaya çalışırken suçüstü yakaladı.

İki kardeş oldukları öğrenilen O.T. ve B.T. gözaltına alındı.

Kırklareli, Osmaniye, Babaeski, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinayet işledi ardından bir sokak ötedeki evine gitti
Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Otopsi odasında bir kadın cesediyle ilişkiye giren görevliyi polis bastı

Son Dakika Haberleri
23:06 Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:05 Kocaman: "Beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü nihayet vardı" - Son Dakika
23:04 Kütahya'da otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü - Son Dakika
23:03 Bakan Turhan: Kanal İstanbul'un güzergahını belirledik - Son Dakika
23:02 ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a yönelik azil raporunu açıkladı Açıklaması - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:11:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuru yemiş paketine gizledikleri uyuşturucuyu saklarken yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]