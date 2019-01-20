Kuşadası'nda Aranan 1 Kişi Tutuklandı
7 dakika önce
Kuşadası'nda kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Kuşadası
'nda kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği infaz Ekibinin Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı
üzerinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. İsminin R. S.(37) olduğu belirlenen şüphelinin yapılan sorgulamasında "Görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret" suçlarından toplam 2 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:48 Kaynak: İHA
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