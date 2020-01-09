Kütahya 3 gün sonra kar esaretinden kurtarıldılar - Son Dakika

3 gün sonra kar esaretinden kurtarıldılar

Domaniç ilçesine bağlı Safa köyünde, kar kalınlığı 3 metreye geçerken, araçlar ve evler çatılarına kadar kar altında kaldı. Üç gün süren yağışların etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri ve köylüler seferber olup kapalı yolları açarak kar esaretinden kurtuldu.

Domaniç dağı eteklerindeki Safa köyünde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı adeta felç etti. Yoğun yağışların ardından araçlar ve evler neredeyse tamamen karlar altında kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, köyde kar temizliği yaptı. Kara teslim olan köyü, esaretten kurtarmak için il ve ilçe özel idare ekipleri araçları ile köylülerde traktör ve küreklerle yolları ve kar altında kalan evleri açmak için seferber oldu. Köy Muhtarı Seyit Ali Bayram, yoğun kar yağışının ardından evlerin bile kar altında kaldığını ifade ederek, 'Araçlarımız ve evlerimiz kar altında kaldı. En son böyle bir kar 2013 yılında olmuştu. Köyümüzde kar kalınlığı yer yer 3 metreye kadar yükseldi. Evlerden çıkmak bile çok zor. Ahırlara gidilemiyor. Ekipler aralıksız çalışıyor ama hala yolun asfaltını görmüş değiliz' dedi.

Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten ile birlikte karlar altındaki Sefa köyüne giderek çalışmaları yerinde inceleyerek, 'Şu an bulunduğumuz Safa köyünde kar kalınlığı yer yer 3 metre ama genel itibariyle 1 metreyi aşmış durumda. Yoğun bir kar yağışının ardından çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızı günlük hayatlarını aksatmayacak şekilde devam ettirmeleri için çalışıyoruz. Buraya geleceklerden talebimiz bu duruma hazırlıklı olmaları, kış lastiği ve zincirleriyle birlikte seyahat etmeleridir' diye konuştu.