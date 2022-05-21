Kütahya'da 32 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da 32 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

21.05.2022 10:17
Kütahya'da 32 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Kütahya'da 32 ayrı suçtan aranan ve 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Motosikletli Yunus Timlerince yakalandıEdinilen bilgiye göre, Motosikletli Yunus Timlerince Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında S.A.

Kütahya'da 32 ayrı suçtan aranan ve 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Motosikletli Yunus Timlerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Motosikletli Yunus Timlerince Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında S.A. (36) isimli şahsın GBT kontrolünde, 32 ayrı suçtan arandığı, ayrıca "yağma" suçundan toplamda 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 32 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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