Ormandaki yüzlerce çamın zarar gördüğünü belirten Altıntaş, "Fırtına nedeniyle evlerimizden çıkamadık. Fırtınadan sonra ormana geldiğimizde çam ağaçlarının bir kısmının kırılarak ikiye bölündüğünü, bir kısmını da kökünden söküldüğünü gördük. Bu yaşıma kadar böyle bir şeyle karşılaşmamıştık." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi - Son Dakika

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