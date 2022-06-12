Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi - Son Dakika
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Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

12.06.2022 18:04
Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacını kırdı, kökünden söktü.

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacını kırdı, kökünden söktü.

Merkeze bağlı Lütfiye köyü yakınlarındaki Türkmen Dağı Kozaklı mevkisinde bir anda hortum ve fırtına oluştu.

Bölgedeki yüzlerce çam ağacı hortum ve fırtınanın şiddetiyle kökünden söküldü, bazıları ise ortadan ikiye ayrıldı.

Köy Muhtarı Rasim Altıntaş, AA muhabirine, gördükleri manzara karşısında dehşete kapıldıklarını söyledi.

Ormandaki yüzlerce çamın zarar gördüğünü belirten Altıntaş, "Fırtına nedeniyle evlerimizden çıkamadık. Fırtınadan sonra ormana geldiğimizde çam ağaçlarının bir kısmının kırılarak ikiye bölündüğünü, bir kısmını da kökünden söküldüğünü gördük. Bu yaşıma kadar böyle bir şeyle karşılaşmamıştık." dedi.

Köy sakinlerinden Mehmet Kara da büyük bir tehlike atlattıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi - Son Dakika
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