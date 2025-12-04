Kütahya'da Yangın: Anne Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı - Son Dakika
Kütahya'da Yangın: Anne Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı

Kütahya\'da Yangın: Anne Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı
04.12.2025 08:29
Kütahya\'da Yangın: Anne Hayatını Kaybetti, Kızı Yaralandı
Kütahya'da çıkan ev yangınında 83 yaşındaki Zekiye Sarı yaşamını yitirirken, kızı yaralandı.

Kütahya'da Sultanbağı Mahallesi'nde Ayşe Sarı ve annesi Zekiye Sarı'ya (83) ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EVE GİREN EKİPLER YAŞLI KADININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Evden çıkan dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada yoğun dumandan etkilenen ve el ile ayaklarında yanık oluşan Ayşe Sarı, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ayşe Sarı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede Zekiye Sarı'nın cansız bedeni bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Zekiye Sarı'nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

