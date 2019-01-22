Son Dakika Haberleri: Kutudan Fırlayan Kedi Kokuttu

Kutudan Fırlayan Kedi Kokuttu

50 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, evinin bahçesinde içinden ses gelen kutuyu yavaşça kaldıran Mesut Benli, içerisinden fırlayan kediyi görünce şaşırdı.

Kutudan Fırlayan Kedi Kokuttu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, evinin bahçesinde içinden ses gelen kutuyu yavaşça kaldıran Mesut Benli, içerisinden fırlayan kediyi görünce şaşırdı. Bu anların güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

Bir şirketin muhasebe servisinde çalışan Mesut Benli, evinin bahçesindeyken ses duydu. Sesin geldiği yöne giden Benli, kutunun hareket ettiğini görünce yaklaşıp, kutuyu yavaşça kaldırdı. Bu sırada içinden bir kedi fırladı. Korkup, şaşıran Korkarak kaçan Benli, bahçedeki direğe çarpmaktan son anda kurtuldu.

Bu anlar, bahçedeki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntünün devamında, Benli yanına gelen kediyi kucağına alıp, sevdi.

Benli'nin arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:39 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
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