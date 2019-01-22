Kutudan Fırlayan Kedi Kokuttu
50 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, evinin bahçesinde içinden ses gelen kutuyu yavaşça kaldıran Mesut Benli, içerisinden fırlayan kediyi görünce şaşırdı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, evinin bahçesinde içinden ses gelen kutuyu yavaşça kaldıran Mesut Benli, içerisinden fırlayan kediyi görünce şaşırdı. Bu anların güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.
Bir şirketin muhasebe servisinde çalışan Mesut Benli, evinin bahçesindeyken ses duydu. Sesin geldiği yöne giden Benli, kutunun hareket ettiğini görünce yaklaşıp, kutuyu yavaşça kaldırdı. Bu sırada içinden bir kedi fırladı. Korkup, şaşıran Korkarak kaçan Benli, bahçedeki direğe çarpmaktan son anda kurtuldu.
Bu anlar, bahçedeki güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntünün devamında, Benli yanına gelen kediyi kucağına alıp, sevdi.
Benli'nin arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:39 Kaynak: DHA
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