Kuveyt'te parlamento seçimlerini 80 yabancı gazeteci takip edecek - Son Dakika
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Kuveyt'te parlamento seçimlerini 80 yabancı gazeteci takip edecek

27.09.2022 13:08
Kuveyt'te parlamento seçimlerini 80 yabancı gazeteci takip edecek

Kuveyt'te 29 Eylül Perşembe günü yapılacak parlamento seçimlerini ülke dışından 80 yabancı gazetecinin takip edeceği belirtildi.

Kuveyt'te 29 Eylül Perşembe günü yapılacak parlamento seçimlerini ülke dışından 80 yabancı gazetecinin takip edeceği belirtildi.

Enformasyon Bakanlığına bağlı Dış Haberler Çalışma ve Araştırma Bölüm Başkanı Hadi Ayid el-Acemi, konuya dair AA muhabirine açıklama yaptı.

Acemi, "Seçimlerle ilgili gelişmeleri aktarmak üzere yaklaşık 80 yabancı gazeteciyi ağırlıyoruz." dedi.

Basın ekiplerinin seçim merkezlerini ve Meclis başta olmak üzere ilgili devlet kurumlarını ziyaret edeceğini kaydeden Acemi, Kuveyt fotoğrafını, içeride olduğu gibi yansıtmak istediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansının çalışmalarından da övgüyle söz eden Acemi, seçim takibi için AA ekibini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kuveyt'te yeni yasama organının (Millet Meclisi) belirleneceği genel seçimlerin 29 Eylül Perşembe günü yapılması bekleniyor.

Hükümetin istifası ve siyasi durum

Kuveyt'te hükümet 5 Nisan 2022'de istifa etmiş ve Emir Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah 10 Mayıs'ta bu istifayı kabul etmişti. Millet Meclisi Başkanı Merzuk el-Ganim de 19 Nisan'da yeni hükümet kuruluncaya kadar Meclis oturumlarının askıya alındığını duyurmuştu.

Ancak Meclis, hükümetin istifasıyla sonuçlanan siyasi krizden 2 ay sonra 14 Haziran'da emeklilerle ilgili bir yasa tasarısının oylamaya sunulması için özel oturum düzenlemişti.

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed es-Sabah, 22 Haziran'da genel seçimlere gitmek üzere Meclisi feshetme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed hakkında, "Anayasa'ya aykırı uygulamalar yapma ve yasama kurumlarıyla iş birliği yapmama" yönündeki suçlamaların ardından Mecliste gensoru verilmişti. Başbakan Hamed'in, kendisine yönelik bu gensorudan yaklaşık bir hafta sonra istifa etmesi dikkati çekmişti.

Kuveyt Millet Meclisinden bazı parlamenterler, 16 Haziran'da hükümet ile parlamento arasındaki krizin çözümü için Emir Sabah'ın müdahalesi talebiyle protestoya başvurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuveyt'te parlamento seçimlerini 80 yabancı gazeteci takip edecek - Son Dakika

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