Üye Girişi
Kuyuya düşen işçi kurtarıldı - Son Dakika

Kuyuya düşen işçi kurtarıldı

31.01.2022 14:49
Kuyuya düşen işçi kurtarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde un fabrikasında çalışan bir işçi boş olan 3 metre derinliğindeki yem kuyusuna düştü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde un fabrikasında çalışan bir işçi boş olan 3 metre derinliğindeki yem kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir firmaya ait un fabrikasında çalışan işçi Erol Sözüer (50) bugün saat 13.00 sıralarında boş olan bir yem kuyusunun kenarında çalışırken, dengesini kaybederek bir anda 3 metrelik kuyuya düştü. İş yeri sahibinin 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112, itfaiye ve polis ekipleri işçiyi halatlarla kuyudan çıkardı.

Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan ve bilinci açık olan işçi, 112 ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Un fabrikasının sahibi Mehmet Akgül, "İşyerimizde çalışan Erol Sözüer dengesini kaybederek boş olan yaklaşık 3 metrelik yem kuyusuna düşmüş. İşçimizin çok şükür. Bilinci açık, sağlık durumu da iyi" dedi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. - MANİSA

Kuyuya düşen işçi kurtarıldı
Kuyuya düşen işçi kurtarıldı

YORUMLAR
500

Alaşehir, İtfaiye, Manisa, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyuya düşen işçi kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
14:40 Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi
14:39 Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek
14:37 Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:57:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kuyuya düşen işçi kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement