KUZKA 2026 Yatırımları Duyuruldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında 2026 yılında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta destekleyeceği yatırım konuları ilan edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerelden Ulusala Kalkınma Modeli kapsamında hayata geçirdiği Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde 2026 yılında desteklenecek yatırım konuları ilan edildi. Bu çerçevede Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından TR82 Bölgesi'ni kapsayan Çankırı-Kastamonu ve Sinop'ta üretim kapasitesini arttıracak, katma değeri yüksek yatırımları teşvik edecek ve istihdamı güçlendirecek öncelikli alanlarda yatırımcılar desteklenecek.

KUZKA tarafından yürütülecek program kapsamında, Kastamonu'nda yatırım konuları, Ağaç ve Orman Ürünlerinden Katma Değerli Ürün Üretimi (yapısal ahşap ürünleri, modüler mobilya, fonksiyonel mobilya, nitelikli kapı, odun dışı orman ürünleri ve benzeri), Doğa Temelli Turizm Yatırımları (kongre merkezi, sağlık kompleksi, ekoturizm merkezi, agroturizm merkezi, kamp-karavan altyapıları, yaşlı bakım merkezi, kırsal konaklama tesisleri ve benzeri), Entegre Mermer İşleme ve Mermerden Katma Değerli Ürünler Üretimi (kimyevi ürünler, kozmetik ürünleri, yapı malzemeleri, yapı kimyasalları ve benzeri) Tarımsal Ürünlerden Katma Değerli Ürün Üretimi (sarımsak türev ürünleri, kenevir elyafı, tıbbi kenevir ürünleri ve benzeri) olarak belirlendi.

Program kapsamında KUZKA tarafından Çankırı'da, dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi, ambalajlı doğal Kaynak su/içecek üretimi, Leonardit, Diyatomit, Bazalt, Perlit, Refrakter Kil, Tuz, Silis Kumu, Kireç Taşı, Dolomit, Bentonitten Katma Değerli Ürünler Üretimi (hümik/fülvik asit, organomineral gübre, taş yünü, kriyojenik perlit, klor alkali ürünleri, sondaj bentoniti ve benzeri) ve Otomotiv Endüstrisi için Aksam ve Yedek Parça Üretimi (lastik teli, lastik teli astarı, kord bezi, kauçuk bazlı mamüller, elektrik kablo demetleri, karavan ekipmanları, taşıt camları ve benzeri) alanlarındaki yatırımlara destek sağlanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop'ta ise program kapsamında şehrin yerel potansiyelini harekete geçirilmesine önemli katkılar sunacak projelere destek sağlayacak. İlan edilen konular ise şu şekilde:

Ağaç ve Orman Ürünlerinden Katma Değerli Ürün Üretimi (yapısal ahşap ürünleri, modüler mobilya, fonksiyonel mobilya ve benzeri), Beş Yıldızlı Konaklama Tesisi, Su Ürünleri Üretimi ve/veya Katma Değerli Ürün İşleme Tesisi (balık yetiştiriciliği, balık fileto, tütsülenmiş balık, balık konserve, panelenmiş balık ürünleri, balık yağı, jelatin, protein hidrolizatları, balık yağı rafinasyonu ve benzeri) veYaşlı Bakım Merkezi. - KASTAMONU