Kuzu "Öksüz" şifa bulduğu hayvan parkının maskotu oldu - Son Dakika

Mersin'de hasta halde getirildiği Tarsus Doğa Parkı'nda tedavi edilerek iyileştirilen "Öksüz" adı verilen kuzu, yeni yuvasının maskotu haline geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, enfeksiyon rahatsızlığı olan kuzusunun telef olmasını istemeyen bir hayvan sahibi, durumu Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirdi.

Adrese giden ekipler, hayvan sahibinin isteği üzerine hasta kuzuyu teslim alarak Tarsus Doğa Parkı'na getirdi.

Buradaki klinikte tedavisine başlanan kuzuya, annesi olmaması nedeniyle "Öksüz" adı verildi.

Yaklaşık 2 ay boyunca bakımı ve beslenmesi yapılarak iyileştirilen kuzu, şifa bulduğu parktaki özel alanında yaşamını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Hekim Celal Çevirgenoğlu, müdahalelerin ardından kuzunun hayata tutunduğunu belirtti.

Hayvanın sağlığına kavuştuğunu aktaran Gökçek, "Kuzumuz gayet sağlıklı, tüyleri tamamen yenilendi. Bundan sonraki hayatını Tarsus Doğa Parkı'nda gayet mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirecek. Buraya adapte oldu, Doğa Parkı'nın da maskotu oldu. Burada prematüre olarak doğan 'Garip' adında bir keçimiz var, onunla beraber yaşıyorlar. Onlara özel bir yer yaptık." ifadesini kullandı.