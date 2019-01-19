Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne Davet
1 saat önce
Ladik Akdağ Kayak Merkezi İşletme Müdürü İsmail Kubilay, yarıyıl tatilini geçirmeleri için vatandaşları Akdağ Kayak Merkezi'ne davet etti.
Ladik Akdağ Kayak Merkezi
İşletme Müdürü İsmail Kubilay, yarıyıl tatilini geçirmeleri için vatandaşları Akdağ Kayak Merkezi'ne davet etti.
Kubilay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sporu için ilçe sınırlarındaki Akdağ Kayak Merkezi'nde bütün olanakların bulunduğunu söyledi.
Akdağ Kayak Merkezi'ne yılbaşı ve hafta sona tatillerinde yoğun ilgi gösterildiğini belirten Kubilay, "Akdağ, kış turizminin geliştirilmesinde Samsun
'un tek kayak merkezi. Çocuklarımızın da severek eğleneceği, ders yorgunluğunu ve stresi gidereceği bir yer. Kayak merkezimizde tüm imkanları bulmak mümkün. Ulaşımda herhangi bir sorun yok. Vatandaşlarımızı yarıyıl tatilinde Akdağ Kayak Merkezi'mize bekliyoruz." dedi.
Kubilay, Akdağ'da yaklaşık bir metre kar kalınlığı bulunduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:12 Kaynak: AA
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