Laf atma iddiası silahlı dükkan baskınına döndü - Son Dakika
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Laf atma iddiası silahlı dükkan baskınına döndü

02.07.2022 11:54
Laf atma iddiası silahlı dükkan baskınına döndü

Ankara'da bir grup gencin, yolda gördükleri kadına laf attıkları iddia edilmesi üzerine grup ile kadının kardeşleri arasında tartışma çıktı.

Ankara'da bir grup gencin, yolda gördükleri kadına laf attıkları iddia edilmesi üzerine grup ile kadının kardeşleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ise laf attığı iddia edilen grup, tartıştıkları kişilerin dükkanını pompalı silahla bastı.

Olay, Mamak ilçesinde bağlı Durali Alıç Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yolda yoldan geçen bir grup genç, gördükleri bir kadına sözlü tacizde bulundu. Bunun üzerine kadının kardeşleri ile grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından laf atan grup bir süre sonra tartıştıkları kişilerin dükkanını pompalı silahla bastı. Çevreye rast gele eden ateş eden şehir eşkıyalarının o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda şans eseri can kaybı ve ya yaralanma olmazken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"Aralarında baya bir arbede yaşanmış"

Olayın tanıklarından İsmail Eşmebaşı, "Bir çağırış, bağırış oldu. Burada zaten polisler vardı. Kadına laf atmışlar. Ekip de burada olduğu için anında müdahale etti. Sonra öğrendik ki burayı silahla gelip basmışlar. Kadına yoldan geçerken laf atma olayı olmuş. Kadının kardeşleri de, 'siz ablamıza nasıl laf atarsınız' deyince olaylar başlamış. Aralarında bir arbede yaşanmış. Sonra pompalıyla sıkmışlar. Çok şükür ölü ya da yaralı yokmuş" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Laf atma iddiası silahlı dükkan baskınına döndü - Son Dakika

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