Lamborghini'nin hibrit "yıldırımı" Sian Frankfurt'a düştü!

CARMEDYA.COM - Lamborghini, Bolonya lehçesinde yıldırım anlamına gelen ilk hibrit süper otomobili Sian'ı 'Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtıyor.



Tüm zamanların en hızlı Lamborghini modeli Sián, markanın stil DNA'sına dayanılarak üretilse de, tasarımıyla yeni bir dönemin kapısını aralıyor.



Sadece 63 adet üretilecek



Sián yeni bir haute couture düzeyini temsil ediyor: 63 otomobilin her biri, Lamborghini Ad Personam işbirliğiyle Lamborghini Centro Stile tarafından kişiye özel tasarıma kavuşturulmak için her bir araç sahibince dizayn edilecek.



Frankfurt'ta düzenlenen IAA Otomobil Fuarı'nda Oro Electrum (elektrik sarısı) ayrıntılarla görülecek Verde Gea (yeşil) renkli ve özel tasarım konfigürasyonlu otomobil, geleceğin elektrikli Lamborghini otomobilinin vücut bulmuş hali olmasının yanı sıra Lamborghini yönetiminin renkler ve malzemeler söz konusu olduğunda hep en iyiyi hedeflediğinin bir kez daha altını çiziyor. Altın parçacıkları ve altın kristaller içeren hayli değerli ve çok katmanlı bir boyaya sahip olan otomobilin bu özelliği, şık iç tasarımı bütünlüyor. Kokpitte, özel olarak geliştirilen ve üretimde ilk kez 3D basılmış parçaların kullanıldığı 'Terra di Sant'Agata Bolognese' rengi anilin deri döşeme hakim.



En iyi performansı sunan hibrit güç



Sián gücünü günümüzün Lamborghini motorlarının zirve noktası olan V12 motorundan alıyor ve süper spor otomobiller için yeni bir güç aktarma mekanizması geliştiriyor. Yeni hibrit sistem, en hafif çözümle en yüksek gücü sağlamaya odaklanıyor.



Hızlı tepki ve gelişmiş performans için şanzımana 34 hp güç üreten 48 voltluk bir elektrikli motor eklenmiş. Böylece düşük voltajlı bir hibrit otomobilde elektrikli motorla tekerlekler arasında ilk kez doğrudan bir bağlantı kurulmuş. Elektrikli motor ayrıca geri dönüş ve park etme gibi elektrik gücüyle düşük hızda gerçekleştirilen manevraları da destekliyor.



Enerji toplama teknolojisi de dünyada bir ilk. Sián, lityum iyon bir batarya taşımak yerine çığır açarak süper kapasitör uygulamasını hayata geçiriyor. Süper kapasitör, aslen Lamborghini Aventador'un öncüsü olduğu ancak güç depolama kapasitesi on kat artırılarak büyük ölçüde geliştirilmiş bir teknoloji. Süper kapasitör, aynı ağırlıktaki bir bataryaya kıyasla üç kat daha güçlü ve aynı gücü üreten bir bataryaya kıyasla üç kat daha hafif. Kokpitle motor arasındaki bölme panelinin içinde yer alan süper kapasitör, kusursuz bir ağırlık dağıtımı sağlıyor. Süper kapasitör ve elektrikli motor dahil olmak üzere yalnızca 34 kg ağırlığındaki elektrik sistemi, böylece 1,0 kg/hp gibi hayli üstün bir güç-ağırlık oranı sağlıyor. Simetrik güç iletimi sayesinde hem şarj etme hem de şarj boşaltma döngüleri aynı verimlilikle gerçekleştirilebiliyor. Böylece ortaya en hafif ve en verimli hibrit çözüm çıkarılıyor.



Bu ileri teknoloji, V12 motorla birleşiyor. Titanyum emme supaplarına sahip olan ve 8.500 rpm'de 785 hp (577 kW) güç ortaya koyacak şekilde iyileştirilen V12 motor böylece bir Lamborghini motor ünitesinde en yüksek çıkış gücünü yansıtıyor. Hibrit sistemden gelen 34 hp ilave güç de değerlendirildiğinde Sián toplam 819 hp (602 kW) güce sahip oluyor ve buna rağmen bir Lamborghini motorundan beklenen o benzersiz duygusal rezonansı ortaya koyuyor. Hafif malzemelerin yoğun bir şekilde kullanılmasından ötürü Sián'ın güç-ağırlık oranı, Aventador SVJ'ninkinden daha iyi. Sián, 350 km/s'yi aşan bir azami hıza sahip.



Lamborghini Sián'da Lamborghini için özel olarak üretilen ileri düzey yenilemeli fren sistemi bulunuyor. Normal Li-İon bataryaların aksine aynı güçle hem şarj edilip hem boşaltılabilen süper kapasitörün simetrik hareketi sayesinde Sián'ın enerji depolama sistemi, araç her fren yaptığında tam olarak şarj oluyor. Depolanan enerji anında güç yükleme için kullanılabiliyor. Bu, sürücünün ivmelenme sırasında elektrikli motorun otomatik olarak devreden çıkmasıyla birlikte 130 km/s'ye kadar yüksek torktan anında faydalanmasını sağlıyor ve böylece esnek manevraları iyileştirerek bu sisteme sahip olmayan bir otomobile kıyasla yüzde 10 daha yüksek hız olanağı sunuyor.



Yenilikçi sistem aynı zamanda V12 motorla hibrit sistemin kombinasyonu sayesinde gelişmiş çekiş gücüyle düşük viteslerde anında ivmelenme sağlıyor. Bu, 0'dan 100 km/s hıza 2,8 saniyeden kısa sürede ulaşan Sián'ı bugüne dek en hızlı ivmelenmeye sahip Lamborghini yapıyor. Esnek manevralardaki gelişim çok daha net görülebiliyor. Aventador SVJ'ye kıyasla üçüncü viteste çekiş gücü yüzde 10'a kadar artarken 30'dan 60 km/s'ye ivmelenme süresi 0,2 saniye kısalıyor. Elektrikli motor, daha yüksek viteslerde ve düşük hızlarda çekiş gücünü Aventador SVJ'ye kıyasla yüzde 20'ye kadar artırırken 70'ten 120 km/s'ye ivmelenme süresini 1,2 saniye kısaltıyor.



Geleneksel bir yanmalı motorda vites değiştirme esnasında hissedilen yavaşlama ve tork eksilmesi durumu, hibrit sistemdeki elektrikli motorun vites yükseltme tork desteği ile ortadan kaldırılıyor. Bu durumda sürücü yalnızca ivmelenmenin neden olduğu geriye doğru hareketi hissediyor ve muhtemel bir rahatsız edici sarsılma hareketinden korunmuş oluyor.



Geleceğe uzanan yolda Sián tasarımı



Lamborghini Sián, sıra dışı aerodinamik çözümlerle birleşen vizyoner ve fütüristik bir tasarıma sahip. Countach'ten geleceğe dönük bir ilham alan Sián'ın profilinde Gandini'nin çizgileri seçilebiliyor. Otomobilin siluetinde ise karakteristik aero kanatlar gibi yeni özellikler mevcut ve bunlar Sián'a sıra dışı bir profil sağlıyor. Lamborghini'nin ikonik 'Y' şekli, kapılardaki NACA hava girişlerinde görülebiliyor. Motor kapağında cam unsurlar, kaputta ise Countach'te olduğu gibi diyagonal çizgiler bulunuyor.



Yine Countach gibi Sián'ın tasarımı da uzun, keskin ve özenle şekillendirilmiş hatları sayesinde sade ve düzenli. Entegre karbon fiber rüzgar deflektörü bulunan düşük ön tamponda 'Y' şekilli farlar dikkat çekiyor. Bu farlar, esasen Lamborghini Terzo Millennio için tasarlanan farların imza niteliğindeki tasarımını yansıtmak üzere ilk kez kullanılıyor.



Otomobilin ekstrem ve kaslı arka kısmında Lamborghini ile özdeşleşmiş altıgen tasarım ve Countach'ten esinlenilen altı adet altıgen stop lambası göze çarpıyor. Arka kanat, profilin içine entegre edilmiş durumda ve yalnızca sürüş esnasında performansı artırmak için açılıyor.



Tavanda ise Countach'te sadece arka camdan oluşan 'Periscopio' tüneli bulunuyor ve bu tünel gerek arka motor kapağı çıtalarıyla gerekse otomobilin aerodinamik verimliliğine katkıda bulunan önemli bileşenlerle bağlantı kurup cesur bir özellik olarak ön plana çıkıyor.



Sián'ın ekstrem tasarımı, otomobilin optimize edilmiş aerodinamik verimliliğinin ve üstün teknolojik özelliklerinin açık bir ifadesi: Hava sırasıyla ön deflektörlerden, kaputtan, yandaki hava girişleriyle çıkışlarından ve son olarak arka spoylerden yönlendiriliyor. Lamborghini Sián ilk kez bir otomotiv uygulamasında benzersiz malzeme biliminden faydalanıyor. Arkadaki aktif soğutma valfleri, Lamborghini patentli teknolojiyi kullanıyor. Bu valfleri, egzoz sisteminin ürettiği ısıya tepki veren akıllı malzeme bileşenleri çalıştırıyor. Söz konusu bileşenler, valflerin dönmesini ve hem şık hem de hafif bir soğutma çözümünün ortaya çıkmasını sağlıyor.

