Lastiği patlayan pikap takla atıp tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Lastiği patlayan pikap takla atıp tarlaya uçtu: 2 yaralı

29.03.2022 16:47

Lastiği patlayan pikap takla atıp tarlaya uçtu: 2 yaralı Karabük'ün Eflani ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan pikabın takla atarak tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan pikap takla atıp tarlaya uçtu: 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan pikabın takla atarak tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karagözoğlu Köyü Yarış düzü mevkiinde meydana geldi. İlçe istikametinden Pınarbaşı'na seyir halinde olan Sinan A. idaresindeki 06 DA 1988 plakalı pikap, lastiğin patlaması nedeniyle kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan bir yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İlçe Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Lastiği patlayan pikap takla atıp tarlaya uçtu: 2 yaralı
Lastiği patlayan pikap takla atıp tarlaya uçtu: 2 yaralı
Lastiği patlayan pikap takla atıp tarlaya uçtu: 2 yaralı
Lastiği patlayan pikap takla atıp tarlaya uçtu: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Virajı alamayan otomobil takla atıp hurdaya döndü: 2 yaralı Virajı alamayan otomobil takla atıp hurdaya döndü: 2 yaralı Lastik tamircisinden ilginç koleksiyon: Patlayan araç lastiklerinden çıkardığı cisimleri iş yerinde sergiliyor Lastik tamircisinden ilginç koleksiyon: Patlayan araç lastiklerinden çıkardığı cisimleri iş yerinde sergiliyor

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lastiği patlayan pikap takla atıp tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 18:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: Lastiği patlayan pikap takla atıp tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement