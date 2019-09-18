Son Dakika Haberleri: Lastiği patlayan tır devrildi, malzemeler yola saçıldı
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Lastiği patlayan tır devrildi, malzemeler yola saçıldı

1 saat önce

Kırıkkale'de devrilen tırın dorsesindeki gıda ürünleri ve sanayi malzemeleri yola saçıldı.

Lastiği patlayan tır devrildi, malzemeler yola saçıldı, System.String[]

Kırıkkale'de devrilen tırın dorsesindeki gıda ürünleri ve sanayi malzemeleri yola saçıldı.

Serkan Sakallı idaresindeki 05 AAH 500 plakalı tır, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 22. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Devrilen tırın dorsesindeki zeytin, varil, çuval ve ambalaj kağıtlarının yer aldığı çok sayıda gıda ürünü ve sanayi malzemesi refüj ve yola saçıldı.

Karayolları ekipleri, malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Serkan Sakallı, Kırıkkale, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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