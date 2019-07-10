Son Dakika Haberleri: Lastik botta, 26'sı çocuk, 41 kaçak yakalandı
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Lastik botta, 26'sı çocuk, 41 kaçak yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Suriye uyruklu 26'sı çocuk 41 kaçak, yakalandı.

Lastik botta, 26'sı çocuk, 41 kaçak yakalandı, System.String[]
Çanakkale, Ayvacık, Suriye, Güncel
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Suriye uyruklu 26'sı çocuk 41 kaçak, yakalandı.
8 Temmuz günü saat 07.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Sivrice burnu açıklarında yaklaşık 10 metre uzunluğundaki lastik bot, mobil radar ile tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, bölgeye hareket etti. Durdurdukları lastik bottaki Suriye uyruklu 26'sı çocuk, 41 kaçak sahil güvenlik botuna alındı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Kaçakların yakalandıkları anlar ise Sahil Güvenlik ekiplerince saniye saniye görüntülendi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:39 Kaynak: DHA
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