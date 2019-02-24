Son Dakika Haberleri: Levent Yüksel, Bursalı Hayranlarını Coşturdu

Levent Yüksel, Bursalı Hayranlarını Coşturdu

1 saat önce

POP müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Levent Yüksel, Bursalı Hayranlarını Coşturdu, System.String[]
POP müzik şarkıcısı Levent Yüksel, Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Son albümünde 5 yaşından beri dinlediği bütün arabesk şarkıları topladığını belirten Yüksel, geçmişten bugüne dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi.

Levent Yüksel, Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Hayranlarını 'Ya Sonra' adlı şarkısıyla selamlayan Yüksel, 'Med cezir', 'Zalim', 'Tuana' ve 'Beni bırakın' gibi bir dönemlere damga vuran parçalarını seslendirdi. Konserin bir bölümünde bas gitar performansı sergileyen Levent Yüksel, büyük alkış aldı. Yüksel daha sonra 1997 yılının unutulmazları arasına giren 'Bi' Daha' adlı şarkısıyla da dinleyicilerini coşturdu.

'HAYATIMA DOKUNAN ŞARKILAR'

Son albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' ile ilgili konuşan Levent Yüksel, "Albüm 5 yaşından bu yana dinlediğim bütün arabesk şarkılardan oluşuyor" dedid. 'Mutlu Ol Yeter', 'Bana kaderimin dyunu mu bu?' adlı arabesk şarkıları seslendiren Yüksel, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:48 Kaynak: DHA

Bursa, Levent Yüksel, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bugün Memleketimiz, Dünyanın En Fazla İnsani Yardım Yapan Ülkesidir Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin

Beren Saat, Netflix'in Yeni Dizisinde Özel Güçleri Olan Bir Kadını Canlandıracak Survivor Kurallarını Soran Hikmet, Acun Ilıcalı'yı Sinirlendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 15:14:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Levent Yüksel, Bursalı Hayranlarını Coşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]