Leyleklerin istilası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Leyleklerin istilası - Son Dakika

Leyleklerin istilası

6 saat önce

Baharın gelmesi ile birlikte göç etmeye başlayan leylekler, Bursa'nın İznik ilçesinde dinlenmek için indikleri tarlada ilginç görüntüler oluşturdu.

Leyleklerin istilası, System.String[]

Baharın gelmesi ile birlikte göç etmeye başlayan leylekler, Bursa'nın İznik ilçesinde dinlenmek için indikleri tarlada ilginç görüntüler oluşturdu.


Havaların ısınmasıyla birlikte binlerce kilometre uzaklıktan uçup Türkiye'ye göç eden leylekler, Bursa'nın meşhur leylek köyü Eski Karaağaç ve Gölyazı mahallelerindeki boş yuvaları doldurmaya başladı. Göç esnasında kanat çırpmadan kilometrelerce yol kat edebildikleri bilinen leylekler, Türkiye topraklarına giriş yaptı. Güzergah üzerinde mola veren leylek sürüleri İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi Bağlariçi mevkinde bir tarlaya dinlenmek için inince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Binlerce leyleği tarlasının üzerinde bir arada gören çiftçi, ne yapacağını şaşırdı. Tarlaya inen yüzlerce leylek tarlada çalışanları da kendilerine hayran bıraktı. Tarlada çalışan işçiler, leylek sürüsünü cep telefonlarıyla görüntüledi.


İlk defa bu kadar leyleği bir arada gördüğünü belirten tarla sahibi, "Bu yıl tarlaya ekilen mahsullerimiz bereketli bol verimli olacak" dedi. - BURSA

Türkiye, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:53 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı Eski kız arkadaşına ateş ettiği silahla kendini de vurdu: İki ölü
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:30:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Leyleklerin istilası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]