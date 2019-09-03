Son Dakika Haberleri: Libya açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Libya açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

4 saat önce

Libya'nın Sabrata kenti açıklarında 108 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Libya açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Libya'nın Sabrata kenti açıklarında 108 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un 70 kilometre batısındaki Sabrata kentinin 17 mil açıklarında 108 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında 17 kadın ve 7 çocuk bulunan düzensiz göçmenlerin farklı uyruklara sahip olduğu ifade edildi.

Gerekli ilk yardımın yapılmasının ardından göçmenlerin Trablus'taki Düzensiz Göçle Mücadele İdaresine teslim edildiği kaydedildi.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahları arasında yer alıyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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