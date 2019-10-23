Lionel Messi'nin Viktoria Plzen'e Hat-trick'i
1 saat önce
2011-12 senesinde deplasmanda Viktoria Plzen'i 0-4 geçerek adını bir üst tura yazdıran Barcelona'ya galibiyeti yıldız oyuncusu Messi hat-trick yaparak getirmişti.
2011-12 senesinde deplasmanda Viktoria Plzen'i 0-4 geçerek adını bir üst tura yazdıran Barcelona'ya galibiyeti yıldız oyuncusu Messi hat-trick yaparak getirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:39
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