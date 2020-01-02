Lisanslı depoculuk sistemine 5 yıl daha destek - Son Dakika
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Lisanslı depoculuk sistemine 5 yıl daha destek

6 saat önce

Tarım ürünlerinin depolanmasındaki sorunların ortadan kaldırılması ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretin kolaylaştırılmasını amaçlayan lisanslı depoculuk sistemine verilen desteklerin süresi 5 yıl uzatıldı.

Lisanslı depoculuk sistemine 5 yıl daha destek, System.String[]

Tarım ürünlerinin depolanmasındaki sorunların ortadan kaldırılması ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretin kolaylaştırılmasını amaçlayan lisanslı depoculuk sistemine verilen desteklerin süresi 5 yıl uzatıldı.


Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Özay Öztürk, "Geçtiğimiz yıl uygulamaya giren ilave kira, nakliye ve analiz destekleriyle lisanslı depoculuk sistemi daha da avantajlı hale geldi. Aralık ayında Resmi Gazetede yayımlanan 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile desteklerin süresi 5 yıl daha uzatıldı. Bu konuda bizleri destekleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve talebimizi olumlu karşılayarak hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. Lisanslı depoculuk sistemini ülke tarımının geleceği olarak görüyoruz. Üyelerimizin ve üreticilerimizin sunulan avantajlardan en iyi şekilde yararlanabilmesi 20 bin ton kapasite artırımı sağlayacak inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Lisanslı depolarımızın 2020 harman döneminde 60 bin ton kapasiteyle hazır olmasını planlıyoruz. Kararın üyelerimiz, üreticilerimiz, Edirne'miz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.


Sisteme sağlanan destekler


Lisanslı depoculuk sisteminde; altı aylık kısmı tamamen olmak üzere kira desteği, ton başına 25 lira ve her ürün çeşidi için 750 lirayı geçmemek üzere nakliye desteği, parti başına 25 lira analiz ücreti desteği, yüzde 2 zirai stopaj muafiyeti, elektronik ürün senedi (ELÜS) tutarının yüzde 75'ine kadar azami 9 ay vadeli olarak kullanılacak kredilerde yüzde 100 faiz indirimi, yüzde 20 gelir/kurumlar vergisi muafiyeti ve yüzde 1 KDV muafiyeti gibi desteklerin yanı sıra lisanslı depo işletmelerinin kuruluşlarında yatırım dönemleri için yüzde 75, işletme döneminde yüzde 50 faiz indirimli olarak 10 bin ton kapasite için 10 milyon liraya kadar, 10 bin ton üstü kapasite için 20 milyon liraya kadar uzun vadeli kredi desteği sağlanıyor.


Sistemin hedefleri


Tamamen Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetiminde olan lisanslı depoculuk sistemi; depolamaya uygun nitelikteki hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı ve kuru kayısı gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin standartları belirlenerek, emniyetli ve sağlıklı koşullarda lisanslı depo işletmelerine ait depolarda depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işletmeler tarafından elektronik ortamda düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla yapılması hedefleniyor. - EDİRNE

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
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