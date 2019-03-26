Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerinden Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret

Lise Öğrencilerinden Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret

2 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir grup lise öğrencisi şehit ailelerini ziyaret ederek kendilerine tarla ve bahçe işlerinde yardım etti.

Lise Öğrencilerinden Şehit Ailelerine Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir grup lise öğrencisi şehit ailelerini ziyaret ederek kendilerine tarla ve bahçe işlerinde yardım etti.

Ermenek İMKB Anadolu Lisesi 10 sınıfta okuyan bir grub öğrenci, Ermenek merkeze bağlı, Güneyyurt Beldesi ve Başyayla Mahallesi'nde bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

Öğrenciler şehit ailelerine kendi aralarında topladıkları hediyeleri götürürken ailelere tarladaki işlerinde de yardım etti.

Bu etkinliği kendi aralarında kararlaştırdıklarını ifade eden öğrenciler, "Acılarını paylaştık. Bizlerde onların birer evlatlarıyız. Her zaman yanlarındayız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:09 Kaynak: AA

Karaman, Ermenek, Güncel
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