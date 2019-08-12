Londra'da dehşete düşüren anlar... Bir kadın, iki aracın arasına sıkıştı
1 saat önce
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın yakınlarındaki kazada bir kadın iki otomobilin arasına sıkıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:56 Kaynak: DHA
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın yakınlarındaki kazada bir kadın iki otomobilin arasına sıkıştı.
Arkadaki aracın şoförüyle tartışmak için aracından çıkan kadın, diğer aracın üzerine doğru sürmesiyle iki aracın arasına sıkıştı.
Kaza sırasında çekilen görüntülerde kadının sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı görülüyor.
Yerel medya olay yerine gelen polisin, taksi şoförünü elektrik şokuyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldığını aktardı.
Norveç'teki cami saldırısında onlarca kişinin hayatını kurtaran, 65 yaşındaki adam çıktı Almanya'ya iltica başvurusu yapanlardan eğitim düzeyi en yüksek kişiler Türkiye'den oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti Oğlunun elini matkapla delip göle atan cani anne ve sevgilisi tutuklandı