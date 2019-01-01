Los Angeles 2019'a Yüz Bin Kişinin Katıldığı Etkinliklerle Girdi

- Los Angeles 2019'a yüz bin kişinin katıldığı etkinliklerle girdiCALİFORNİA - ABD'nin California Eyaleti'ne bağlı Los Angeles şehrinde yaklaşık yüz bin kişi, yeni yılı coşkuyla karşıladı.

- Los Angeles 2019'a yüz bin kişinin katıldığı etkinliklerle girdi



CALİFORNİA - ABD'nin California Eyaleti'ne bağlı Los Angeles şehrinde yaklaşık yüz bin kişi, yeni yılı coşkuyla karşıladı.

ABD'nin California Eyaleti'nin Los Angeles şehrinde Grand Park ve LA Müzik Merkezi işbirliğiyle bu sene 6.'sı düzenlenen yeni yıl sokak partisine yüz bine yakın kişi katıldı. Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesine ve soğuk hava uyarılarına rağmen yediden yetmişe bölge halkının akın ettiği partinin teması 'Los Angeles Hayalleri' oldu. 5. ve 6. sınıftan 95 öğrencinin çizimlerinden yola çıkarak hazırlanan ışık ve animasyon gösterileri Los Angeles Belediye binası üzerine projeksiyonlar ile yansıtılırken, kurulan iki ayrı sahnede günümüz popüler müziklerinin yanı sıra Los Angeles'ta yaşayan etnik kökenlerin müzikleri de canlı grup ve DJ'ler tarafından çalındı. Gece boyunca LA County Şerif personeli ve LAPD personelinin yanı sıra 625 güvenlik görevlisi ile güvenliğin sağlandığı yılbaşı partisinde 60 yemek kamyoneti partiye katılanlara hizmet verdi.

4 bin 500 akıllı ışık, 10 4K projeksiyon ve 4 yüksek güçlü lazer ile belediye binası üzerine yansıtılan görüntüler büyük ilgi toplarken, halk 2018'in son saniyelerini hep bir ağızdan geriye doğru saydı. Yeni yılın girişi büyük bir havai fişek gösterisi ile kutlandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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