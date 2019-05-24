Son Dakika Haberleri: Los Madrid, Madrid Real Madrid'de 2018-2019

Los Madrid, Madrid Real Madrid'de 2018-2019

7 saat önce

2018-2019 tarihlerinde Real Madrid'de gol alamaz ve Real Madrid'de oynayamazsınız. Karim Benzema, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Luka Modric, Vinicius Junior muchos más, LaLiga'da marcaron golazos, Copa del Rey ve UEFA Şampiyonlar Ligi.

2018-2019 tarihlerinde Real Madrid'de gol alamaz ve Real Madrid'de oynayamazsınız. Karim Benzema, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Luka Modric, Vinicius Junior muchos más, LaLiga'da marcaron golazos, Copa del Rey ve UEFA Şampiyonlar Ligi.
Los Madrid, Madrid Real Madrid'de 2018-2019
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:06 
Luka Modric, Karim Benzema, Real Madrid, Spor
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