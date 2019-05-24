Los Madrid, Madrid Real Madrid'de 2018-2019
7 saat önce
2018-2019 tarihlerinde Real Madrid'de gol alamaz ve Real Madrid'de oynayamazsınız. Karim Benzema, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Luka Modric, Vinicius Junior muchos más, LaLiga'da marcaron golazos, Copa del Rey ve UEFA Şampiyonlar Ligi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:06
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