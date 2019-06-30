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Lüleburgaz'da kan bağışçıları ödüllendirildi

21 dakika önce

Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanlığınca gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi.

Lüleburgaz'da kan bağışçıları ödüllendirildi, System.String[]
Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanlığınca gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi.
Bir restoranda gerçekleştirilen ödül törenine, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Belediye Başkanı Yardımcısı Leyla Güncer, Kızılay Şube Başkanı Mustafa Gamsız, Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Cengiz Paydak ve gönüllü kan bağışçıları katıldı.
Törende, 45 kez kan bağışı yapan Ali Naci Çelik'e plaket verildi.
Öte yandan 35 kez kan bağışı yapan 8 kişiye altın, 25 kez kan bağışı yapan 21 kişiye gümüş, 10 kez kan bağışı yapan 180 kişiye ise bronz madalya verildi.
Kaymakam Kaya, törende yaptığı konuşmada, kan bağışlarının çok önemli olduğunu söyledi.
Kan bağışçılarının hiç görmedikleri, tanımadıkları insanların hayatlarını kurtardıklarını ifade eden Kaya, gönüllülere yaptıkları iyilik hareketi için teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:12 Kaynak: AA
Kızılay, Lüleburgaz, Güncel
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