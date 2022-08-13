Kırklareli'nden kısa kısa

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törende Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce , Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç ve ile Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem kursiyerlere belgelerini verdi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Lüleburgaz, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

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