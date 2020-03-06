“Maaşları zamanında ödemeye başladık sıra projelerde” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “Maaşları zamanında ödemeye başladık sıra projelerde” - Son Dakika Ekonomi

“Maaşları zamanında ödemeye başladık sıra projelerde”

17 dakika önce

Göreve gelir gelmez ilk iş olarak mali rehabilitasyon sağladıklarını ve belediyeyi 'işçinin maaşını zamanında öder' hale getirdiklerini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önceliklerinin temiz içme suyu, kanalizasyon, yol ve arıtma gibi projeler olduğunu vurguladı.

“Maaşları zamanında ödemeye başladık sıra projelerde”, System.String[]

Göreve gelir gelmez ilk iş olarak mali rehabilitasyon sağladıklarını ve belediyeyi 'işçinin maaşını zamanında öder' hale getirdiklerini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önceliklerinin temiz içme suyu, kanalizasyon, yol ve arıtma gibi projeler olduğunu vurguladı.

Zeydan Karalar, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:04 
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