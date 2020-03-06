“Maaşları zamanında ödemeye başladık sıra projelerde”

Göreve gelir gelmez ilk iş olarak mali rehabilitasyon sağladıklarını ve belediyeyi 'işçinin maaşını zamanında öder' hale getirdiklerini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önceliklerinin temiz içme suyu, kanalizasyon, yol ve arıtma gibi projeler olduğunu vurguladı.