HALI SAHADA MAÇ YAPTIKTAN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ - Son Dakika

Burdur'da halı sahada maç yaptıktan sonra arkadaşlarıyla otururken kalp krizi geçiren İbrahim Onur (51) hayatını kaybetti.

Burdur Belediyesi personeli İbrahim Onur, dün kent merkezindeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptı. Saat 22.00'de sona eren maçın ardından tesiste arkadaşlarıyla oturup, çay içen Onur, 10 dakika sonra bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Onur'u, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen hayakını kaybeden Onur' un kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Olayın ardından Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Başkan Yardımcısı Ali Say ile mesai arkadaşları da hastaneye geldi. İbrahim Onur, Burdur Belediyesi'nde öğleden sonra düzenlenecek törenin ardından Sultandere Mezarlığı'nda defnedilecek.