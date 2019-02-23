Maçın Ardından

Spor Toto 1. Lig'de sahasında Afjet Afyonspor'u 2-1 mağlup eden Balıkesirspor
'un teknik direktörü Giray Bulak
, zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, galibiyete taraftara hediye etti.
Bulak, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, müsabakada ayağa pas, kenar oyunu ve topu sürekli dolaştırabilmek, rakibin arkasına çabuk hareket etmek ve kenar ortalarına dayalı bir kurguyla mücadele ettiklerini söyledi.
Bunları zaman zaman yaptıklarını anlatan Bulak, şöyle konuştu:
"Özellikle rakibin kapanacağını biliyorduk çünkü doğa, fizik gücü yüksek bir takım. Alan kapatıyorlar ve sizi yükseğe zorluyorlar. Yükseğe döndüğümüz zaman hata yaptık ama ne zaman yere indirdik, topu ayağımızda dolaştırmaya başladık o zaman avantajlı olduk, penaltıyı bulduk. Gol atabilsek iyi olacaktı. Nizamettin penaltı kaçıran bir oyuncu değil maalesef oluyor bunlar.
İkinci yarı bulduk ama erken gol yedik. Rakip kapandı, gereksiz bir telaş son 5 dakika rakibin önde çok iyi oyuncuları var. Biz de geride bir oyuncuyla oynuyoruz. Zaten takımda iki uzun oyuncu var. Burada bizi rakip baskıladı, öne çok adam yığdı arkadan şişirme toplarla. Bugün yine galip gelmesini bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Başkanımızı tebrik ediyorum ve bu galibiyeti vefakar taraftarımıza hediye ediyorum."
Afjet Afyonspor cephesi
Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek
ise maçın hakemini eleştirdi.
Şimşek, 3 puan için geldikleri Balıkesir'den mağlup ayrıldıkları için ise üzgün olduklarını belirtti.
Ligin kalan bölümünde final değerinde 11 maça çıkacaklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Ortada giden bir maçtı. Açıkçası buraya gelirken 3 puan hedeflemiştik. Geçen hafta zorlu bir mücadeleden 3 puanla çıktık. Aynı düşüncelerimizi bu hafta da sahaya yansıtmak istiyorduk. Maçın genelinde zaman zaman yansıttık. Gol bulanın yeneceği bir maçtı. Rakibimiz gol buldu ve maçı kazandılar. Ben futbolcu kardeşlerimin özverisinden, hırsından son derece memnunum.
Evet maçı kaybettik ama önümüzde 11 tane daha final maçı var. Bugünden itibaren diğer maçlarımıza döneceğiz. Ben bir konuda konuşmayı tercih etmiyorum. Bunu geçen hafta da söylemiştim. Böyle önemli maçlarda alt tarafı ilgilendiren son derece önemli maçlarda bu tür hakemlerin verilmesi bence doğru değil. Ligde şu ana kadar hiçbir maç yönetmemiş. Alt ligden çıkmış bir hakemin maç yönetmesinin gerçekten Türk futbolu adına acı olduğunu düşünüyorum çünkü koskoca şehrin hayatıyla, bir ilin hayatıyla oynuyorsunuz. Onun için biraz daha dikkatli olmalarını öneriyorum."