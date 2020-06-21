Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kalan 5 maçı da en iyi şekilde geçip Altay'ı 17 yıldır uzak olduğu Süper Lig'e taşımak istediklerini bildirdi.

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TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kalan 5 maçı da en iyi şekilde geçip Altay'ı 17 yıldır uzak olduğu Süper Lig'e taşımak istediklerini bildirdi.

Koşukavak, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, kendileri için önemli bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Uzun süredir Akhisarspor maçına hazırlandıklarını kaydeden Koşukavak, şöyle konuştu:

"Taktiksel detaylar vardı maçın içinde. Akhisarspor, bu ligin iddialı takımları Adana Demirspor ve Hatayspor'u deplasmanda yendi ve diziliş anlamında da 4-1-3-2 oynadığından dolayı birçok rakibe böyle alanlar buldu ve maç kazandı. Biz ekip olarak ve oyuncularım teorik olarak çok ciddi hazırlandık ve bu teorileri hayata geçirdikleri için onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık ama sadece bir galibiyet aldık. 46 puanımız var, lig üçüncüsüyüz. Puanlar çok sıkışık, 5 maç var. Umarım 5 maçı da geçer ve Altay'ı 17 yıldır uzak olduğu Süper Lig'e taşırız. Var gücümüzle bunun için çalışıyoruz."

Koşukavak, bugün 39 yaşına giren İbrahim Öztürk'ün performansından memnun olduğunu belirterek, "İbrahim ve hepsinin eline sağlık, inşallah böyle nice galibiyetler yaşarız." ifadesini kullandı.

Mehmet Demirtaş: "Hedefimizden bir şey kaybetmiş değiliz"

Akhisarspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Demirtaş, Kovid-19 testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular Ergin Keleş, Burhan Eşer ve Vrsajevic'ten yoksun mücadele ettiklerini söyledi.

Çok zor şartlar altında müsabakaya çıktıklarını kaydeden Demirtaş, Vural ve futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve kendilerine yarın tekrar test yapılacağını aktardı.

Demirtaş, Altay'ın oyuna iyi başladığını ve 2-0 öne geçtiğini ancak daha sonra üstünlüğü ele geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya çıkarken bu maçı kazanacağımıza inanıyorduk ve öyle başladık ama hiç hesapta olmayan bir gol yedik. Bu gol bizim direncimizi kırdı, ondan sonra oyun bitti. Hamleler yaptık ama zaman yetmedi. Hedefimizden bir şey kaybetmiş değiliz. İlk 2'ye oynuyoruz, mücadelemize devam edeceğiz. Fikstür avantajımız var. Biz 5'te 5 yapıp Süper Lig'e çıkacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor
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