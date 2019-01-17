Son Dakika Haberleri: Maden Faciasında 35 Gün Sonra Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Maden Faciasında 35 Gün Sonra Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı

1 saat önce

Hindistan'ın kuzeydoğusunda 35 gün önce sel suları nedeniyle çöken madende bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Maden Faciasında 35 Gün Sonra Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı, System.String[]
Hindistan'ın kuzeydoğusunda 35 gün önce sel suları nedeniyle çöken madende bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda meydana gelen maden faciasında bir kişinin cesedine ulaşıldı. Hindistan donanması dalgıçları, ülkenin kuzeydoğusundaki Meghayala eyaletinde 13 Aralık'ta sel suları nedeniyle çöken madende meydana gelen göçükte mahsur kalan 15 madenciden birinin cesedine ulaştı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Meghayala eyaletinde ruhsatsız madende meydana gelen göçükte Hindistan yetkililerine göre 15 madenci mahsur kalmıştı. 2014 yılında yasaklanmasına rağmen bazı bölgelerde ruhsatsız madencilik hala devam ediyor. Halk tarafından "fare deliği" olarak adlandırılan bu ocaklarda binlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Aralık, Hindistan, 3. Sayfa
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